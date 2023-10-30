230 пустых кроватей у мэрии Иерусалима

Активисты и жители приграничных с Газой деревень установили на площади Сафра у здания мэрии Иерусалима 230 пустых кроватей — именно столько израильтян удерживает ХАМАС с 7 октября. Предполагается, что заложники в возрасте от нескольких месяцев до более 80 лет содержатся в сети подземных туннелей, где ХАМАС скрывает свою военную инфраструктуру от израильского наблюдения и авиаударов.

Активисты и жители приграничных с Газой деревень установили на площади Сафра у здания мэрии Иерусалима 230 пустых кроватей — именно столько израильтян удерживает ХАМАС с 7 октября. Предполагается, что заложники в возрасте от нескольких месяцев до более 80 лет содержатся в сети подземных туннелей, где ХАМАС скрывает свою военную инфраструктуру от израильского наблюдения и авиаударов.