Буэнос-Айрес, Аргентина
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Буэнос-Айрес: поклонники супергероя "Человека-паука" попытались установить рекорд

Сотни аргентинских поклонников супергероя Человека-паука собрались в Буэнос-Айресе на площади у Обелиска. Они попытались побить рекорд по количеству людей, одетых как Человек-паук. Рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, в настоящее время принадлежит Малайзии. В акции приняли участие люди всех возрастов. 

Сотни аргентинских поклонников супергероя Человека-паука собрались в Буэнос-Айресе на площади у Обелиска. Они попытались побить рекорд по количеству людей, одетых как Человек-паук. Рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, в настоящее время принадлежит Малайзии. В акции приняли участие люди всех возрастов. 

Участники также принесли упакованные и консервированные продукты, чтобы пожертвовать их местному учреждению, которое помогает бедным и бездомным.

Несмотря на толпу, заполнившую площадь, официального подтверждения тому, что текущий рекорд в 685 человек удалось побить, пока нет. Однако активисты  зарегистрировали имена всех участников, чтобы затем было проверено, смогли ли они установить новый рекорд.

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