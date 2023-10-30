Буэнос-Айрес: поклонники супергероя "Человека-паука" попытались установить рекорд

Сотни аргентинских поклонников супергероя Человека-паука собрались в Буэнос-Айресе на площади у Обелиска. Они попытались побить рекорд по количеству людей, одетых как Человек-паук. Рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, в настоящее время принадлежит Малайзии. В акции приняли участие люди всех возрастов.

Участники также принесли упакованные и консервированные продукты, чтобы пожертвовать их местному учреждению, которое помогает бедным и бездомным.

Несмотря на толпу, заполнившую площадь, официального подтверждения тому, что текущий рекорд в 685 человек удалось побить, пока нет. Однако активисты зарегистрировали имена всех участников, чтобы затем было проверено, смогли ли они установить новый рекорд.