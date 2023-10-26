"Гран-при часового искусства". В Швейцарии подводят итогов конкурса

Начиная с 2001 года, участники Гран-при В Женеве (GPHG) ежегодно демонстрируют широкой публике мастерство и творческий потенциал часовой индустрии. Победители конкурса 2023 года будут объявлены 9 ноября с 18:30. Прямая трансляция церемонии награждения на сайте euronews.com

Начиная с 2001 года, участники Гран-при В Женеве (GPHG) ежегодно демонстрируют широкой публике мастерство и творческий потенциал часовой индустрии. Победители конкурса 2023 года будут объявлены 9 ноября с 18:30. Прямая трансляция церемонии награждения на сайте euronews.com