"Гран-при часового искусства". В Швейцарии подводят итогов конкурса
no comment

"Гран-при часового искусства". В Швейцарии подводят итогов конкурса

Начиная с 2001 года, участники Гран-при В Женеве (GPHG) ежегодно демонстрируют широкой публике мастерство и творческий потенциал часовой индустрии. Победители конкурса 2023 года будут объявлены 9 ноября с 18:30. Прямая трансляция церемонии награждения на сайте euronews.com

Начиная с 2001 года, участники Гран-при В Женеве (GPHG) ежегодно демонстрируют широкой публике мастерство и творческий потенциал часовой индустрии. Победители конкурса 2023 года будут объявлены 9 ноября с 18:30. Прямая трансляция церемонии награждения на сайте euronews.com

Больше от no comment

Последние видео