Захват Сдерота напомнил Бучу: трупы на улицах и вокруг полицейского участка

Израильский город Сдерот расположен всего в километре от границы с сектором Газа. В субботу он был захвачен палестинскими боевиками, которые прорвали пограничные заграждения и проникли на территорию еврейского государства. Здесь погибло много мирных жителей.

На этих кадрах израильские солдаты собирают трупы полицейских, убитых экстремистами при захвате полицейского участка. Почти сутки город находился в руках вооруженных группировок ХАМАС, прежде чем израильской армии удалось вернуть над ним контроль и приступить к зачистке.

Трупы на улицах у многих израильтян вызвали ассоциации с украинской Бучей.

Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" - утверждает, что в восресенье утром выпустило по Сдероту еще около 100 ракет.