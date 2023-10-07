Палестинцы подбили израильский танк

Боевики ХАМАС совершили беспрецедентную атаку на Израиль, выпустив тысячи ракет и проникнув на его территорию через хорошо укрепленную границу в нескольких местах.

В ходе этой вылазки с помощью беспилотника, как утверждают палестинцы, был уничтожен израильский танк Merkava. На кадрах, опубликованных СМИ, связанными с ХАМАС, видно, как дрон с взрывчаткой пролетает над танком, нацеливается на него и выводит машину из строя.

На видео, снятом на границе во время вторжения, показано, как мужчины забираются на крышу израильского танка и вытаскивают одного из членов экипажа через люк.

Еще один такой танк и несколько бронетранспортеров остались на военной базе израильтян, захваченной палестинцами.