Пожары и разрушения: израильские города после обстрелов

В субботу Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Cигналы тревоги звучали во многих городах страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Там повреждены жилые дома и автомобили.

Ракеты упали в Ришон-ле-Ционе, Холоне и Бат-Яме. Сообщается о прямом попадании в здание в Ашкелоне. В городе сгорели десятки машин.

Армия обороны Израиля и полиция призвали жителей оставаться в своих домах: "Мы призываем жителей оставаться в охраняемых районах, избегать приближения к местам инцидентов и воздерживаться от прикосновения к остаткам ракет, которые могут содержать взрывчатые вещества".