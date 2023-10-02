Благословение для пушистых и пернатых

В соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке отслужили специальную мессу. Верующие могли присутствовать на ней со своими питомцами. Служба проводится здесь ежегодно в праздник Святого Франциска Ассизского - покровителя животных и окружающей среды. Каждый из присутствующих мог получить благословение. В очередь за ним выстроились верблюд, пони, змея, гуси, страусы, и, конечно, кошки и собаки.

А в Брюсселе обряд для пушистых и пернатых божьих созданий провели прямо на улице. Некоторые хозяева пришли туда с фотографиями четвероногих: те не могли присутствовать лично. Отец Вальберт, который на протяжении 30 лет следует этой традиции, рассказал, что за благословением к нему обращались самые разные животные, включая слона, осла и попугаев.