Нёфшато: время бросать камни

"Это лучше, чем футбол!" Об этом говорят многие участники соревнования по стоунскиппингу в бельгийском Нёфшато. Стоунскиппинг - бросание плоских камней по поверхности воды. Чем больше прыжков сделает камень, тем удачнее запуск.

Известная на протяжении веков забава превратилась в вид спорта. Существуют ассоциации, которые объединяют любителей этого вида развлечений.

"Бросать камешек в воду — это всегда чувство свободы, это отличное занятие на свежем воздухе, которым мы можем заниматься повсюду, оно сближает спорт и природу", — сказал репортерам Беренгер Серве, игрок и основатель первого бельгийского чемпионата по стоунскиппингу.