Грета Тунберг во главе массового шествия в Стокгольме

До пяти тысяч человек приняли участие в акции экоактивистов в Стокгольме во главе с активисткой Гретой Тунберг. Они требовали отказаться от использования угля, нефти и газа. «Нас не остановить, другой мир возможен!» – написала Тунберг в своём микроблоге.

До пяти тысяч человек приняли участие в акции экоактивистов в Стокгольме во главе с активисткой Гретой Тунберг. Они требовали отказаться от использования угля, нефти и газа. «Нас не остановить, другой мир возможен!» – написала Тунберг в своём микроблоге.