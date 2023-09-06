Мусульмане-шииты отмечают день Арбаин

Паломники-шииты принимают участие в траурной церемонии у гробницы внука пророка Мухаммеда имама Хусейна в иракском городе Кербала, где ежегодно отмечается день Арбаин, знаменующий окончание сорокадневного траура после убийства имама в VII веке. Ежегодно в паломничестве принимают участие до 20 млн верующих.

Паломники-шииты принимают участие в траурной церемонии у гробницы внука пророка Мухаммеда имама Хусейна в иракском городе Кербала, где ежегодно отмечается день Арбаин, знаменующий окончание сорокадневного траура после убийства имама в VII веке. Ежегодно в паломничестве принимают участие до 20 млн верующих.