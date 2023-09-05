«Гринпис» встретил Олафа Шольца на автосалоне

Активисты организации «Гринпис» встречали канцлера Германии Олафа Шольца, приехавшего на автосалон IAA Mobility в Мюнхене.

Несколько человек забрались на стенды и выставочные автомобили с плакатами «Вечеринка кончилась» и «Нужно не больше автомобилей, а больше поездов». Таким образом они хотели привлечь внимание к необходимости, по их мнению, развивать более экологичные виды транспорта.

Охрана и полиция не вмешивались, поскольку активисты не нарушали общественный порядок. Работа выставки и визит канцлера продолжились по плану.