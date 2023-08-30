"Во все тяжкие" в забастовочном пикете

Звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон призвал Альянс продюсеров кино и телевидения вернуться к переговорам с актерами. "Мы хотим, чтобы вы вернулись за стол переговоров с нами", - сказал он, обращаясь к AMPTP во время пикета у студии Sony Pictures. "Мы открыты. Мы ждем".

Крэнстон присоединился к Аарону Полу, Джесси Племонсу и другим участникам сериала "Во все тяжкие" в попытке активизировать пикеты более чем через месяц после того, как SAG-AFTRA присоединилась к бастующим голливудским сценаристам.

Обе гильдии стремятся решить проблемы, возникшие в связи с доминированием потоковых сервисов, которые изменили все аспекты производства и оплаты труда в индустрии.

"То, как все было устроено десять лет назад, имело большой смысл и давало больше возможностей для подмастерьев - актеров среднего звена, которые работают так же или даже больше", - сказал Племонс.

К финальному сезону, вышедшему в эфир более десяти лет назад, "Во все тяжкие" стал одним из самых просматриваемых и рейтинговых сериалов кабельного телевидения за всю историю.

Благодаря своей популярности на Netflix сериал AMC продолжает оставаться в центре внимания, но его звезды говорят, что это не отражается на их зарплате.

"Если честно, я не получаю от Netflix ни копейки за "Breaking Bad", и это для меня безумие", - сказал Пол. "Я думаю, что многие из этих стримеров знают, что им сходило с рук то, что они не платили людям справедливую зарплату, и теперь настало время раскошелиться".

Крэнстон также подтвердил недавние высказывания президента SAG-AFTRA Фрэн Дрешер о том, что эти двойные забастовки в Голливуде стимулируют более широкое движение по всей стране.

"Без организованного труда менеджмент будет продолжать набивать свои карманы. Они не хотят и никогда не смогут просто сказать: "Знаете что? Я не думаю, что это справедливо по отношению к этим людям. Я буду платить им больше". Это просто не то, что они делают".

Участники сериала "Лучше звоните Солу" также были на пикетах, включая Рею Сихорн и Патрика Фабиана, а также соавтора сериала Питера Гулда, который бастует в Гильдии сценаристов Америки с мая.