Шторм на испанском острове Мальорка. 27 августа 2023 года
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Мальорка: видео из эпицентра шторма

Сильный шторм обрушился в воскресенье на Мальорку, застав врасплох местных жителей и туристов. Несколько человек пострадали. В соцсетях циркулируют видео, на которых люди сбиваются в кучи, цепляются за фонарные столбы, чтобы их не унесло ветром. Его порывы достигали 120 км/ч. 

Сильный шторм обрушился в воскресенье на Мальорку, застав врасплох местных жителей и туристов. Несколько человек пострадали. В соцсетях циркулируют видео, на которых люди сбиваются в кучи, цепляются за фонарные столбы, чтобы их не унесло ветром. Его порывы достигали 120 км/ч. 

Из-за ливня, а местами - града видимость на дорогах была почти нулевая. Многие автомобилисты оказались заблокированными из-за упавших на проезжую часть деревьев, прочих унесенных ветром предметов.

24 из 29 авиарейсов были отменены. Материальный ущерб ещё предстоит оценить, но уже ясно, что он далеко не мал.

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