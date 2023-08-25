Гимн Украины в килтах и медвежьих шапках

Эдинбургский замок в Шотландии - возможно, не самое ожидаемое место, чтобы услышать ноты «Ще не вмерла України і слава, і воля». Однако именно это произошло в 32-ю годовщину независимости Украины - гимн страны был исполнен в Эдинбургском замке оркестром Королевского полка Шотландии.

"На месте" этот праздник смогли отметить части украинской армии, проходящие боевую подготовку в рядах ВС Великобритании. К июню этого года 17 000 украинцев прошли пятинедельный курс обучения, а в 2023-2024 годах Великобритания планирует подготовить еще 20 000 человек.