Масаи: современная жизнь и традиции предков

Сотни масаи в возрасте от 18 до 26 лет принимают участие в церемонии недалеко от Килгориса, на западе Кении. Это жизненно важный обряд посвящения, знаменующий их переход во взрослую жизнь.

Многие из них — студенты, совмещающие современную жизнь с традициями своих предков. "Это одна из самых больших церемоний в нашей жизни", - объясняет молодой мужчина, который учится в медицинской школе.

С сияющими улыбками, с волосами, выкрашенными в красную охру и украшенными церемониальным головным убором из страусиных перьев, молодые мужчины масаи делают селфи.

Они только что завершили первый день Эуното, традиционного ритуала, отмечающего переход от молодого воина к взрослой жизни.

Церемония является одним из трех обрядов перехода, которые внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.