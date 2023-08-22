Российcкая боевая техника на Крещатике... Подбитая: это выставка накануне Дня Независимости

В преддверии Дня независимости, который отмечается 24 августа, на главной улице Киева уже второй год подряд выставляется ржавая и разрушенная российская военная техника.

Техника была уничтожена в боестолкновениях и свезена в центр Киева с мест этих боев на востоке и юге страны.

По всей стране в четверг пройдут традиционные парады в честь отделения от Советского Союза в 1991 году. Как и в прошлом году, они приобретают особую значимость на фоне полномасштабного вторжения России на территорию независимой Украины.