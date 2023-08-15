В Польше прошел военный парад в честь победы над большевиками в Варшавской битве

Польша провела во вторник крупный военный парад, продемонстрировав свое современное оружие и оборонительные системы. Торжества прошли в столице страны в годовщину Варшавской битвы 1920 года, в которой польские войска нанесли поражение наступавшим большевикам, благодаря чему сумели добиться перелома в Советско-польской войне.

Тысячи людей собрались в Варшаве несмотря на 35-градусную жару, чтобы увидеть американские танки Abrams, мобильные артиллерийские системы HIMARS и ракетные комплексы Patriot, а также южнокорейские истребители FA-50 и гаубицы K9.

С тех пор как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года, правое правительство Польши потратило более 16 миллиардов долларов на танки, системы противоракетной обороны и истребители, многие из которых были закуплены в США и Южной Корее.

Сегодня Варшава, член НАТО, поддерживает Киев в его войне против России.

Военная модернизация последних лет и отказ от оборудования советского и российского производства, которое было передано Украине, значительно укрепили обороноспособность Польши, создающей одну из самых сильных армий в Европе для сдерживания потенциальных агрессоров. Недавно Варшава увеличила численность своих войск вдоль границы с Беларусью, ключевым союзником России.

Демонстрация военной мощи - это также способ для правительства Польши заручиться поддержкой избирателей в преддверии октябрьских выборов, на которых популистская правящая партия "Право и справедливость" попытается сохранить власть на беспрецедентный третий срок.