ЛГБТ-парад в Праге собрал тысячи участников.
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Прага приняла ЛГБТ-парад, активисты подписали петицию о браках

В Праге состоялся ежегодный летний ЛГБТ-парад, он прошел в рамках традиционного фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride, стартовавшего в начале недели. В ходе мероприятия, как и годом раньше, активисты собирали подписи под петицией в поддержку разрешения однополых браков.  Шествия ЛГБТ проходят в Праге с 2011 года.

В Праге состоялся ежегодный летний ЛГБТ-парад, он прошел в рамках традиционного фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride, стартовавшего в начале недели. В ходе мероприятия, как и годом раньше, активисты собирали подписи под петицией в поддержку разрешения однополых браков.  Шествия ЛГБТ проходят в Праге с 2011 года.

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