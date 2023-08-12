Прага приняла ЛГБТ-парад, активисты подписали петицию о браках

В Праге состоялся ежегодный летний ЛГБТ-парад, он прошел в рамках традиционного фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride, стартовавшего в начале недели. В ходе мероприятия, как и годом раньше, активисты собирали подписи под петицией в поддержку разрешения однополых браков. Шествия ЛГБТ проходят в Праге с 2011 года.

В Праге состоялся ежегодный летний ЛГБТ-парад, он прошел в рамках традиционного фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride, стартовавшего в начале недели. В ходе мероприятия, как и годом раньше, активисты собирали подписи под петицией в поддержку разрешения однополых браков. Шествия ЛГБТ проходят в Праге с 2011 года.