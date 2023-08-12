Знамя йоги: в Ханое собрались поклонники древней практики

На Национальном стадионе в Ханое - гигантский флаг Вьетнама; его сформировали 5 тысяч любителей йоги, используя красные и желтые полотнища. Массовый слет поклонников йоги призван привлечь внимание человечества к важности этой духовной и физической практики в формировании здорового образа жизни. Идея - обретение гармонии через дыхание и доступные движения.

На Национальном стадионе в Ханое - гигантский флаг Вьетнама; его сформировали 5 тысяч любителей йоги, используя красные и желтые полотнища. Массовый слет поклонников йоги призван привлечь внимание человечества к важности этой духовной и физической практики в формировании здорового образа жизни. Идея - обретение гармонии через дыхание и доступные движения.