ФАктриса Габриэль Картерис присоединилась к Гильдии писателей Америки и Гильдии киноактеров во время пикета у Universal Studios в Бербанке, Калифорния, 4 августа 2023 года.
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Забастовка сценаристов рушит экономику Голливуда

Сотни профессионалов кино проходят маршем перед главными студиями Голливуда - в среду исполнилось 100 дней с рачала забастовки писателей и сценаристов. 

Сотни профессионалов кино проходят маршем перед главными студиями Голливуда - в среду исполнилось 100 дней с рачала забастовки писателей и сценаристов. 

"Мы останемся здесь, — говорит сценарист Айрин Тернер AFPTV.  - Студии должны перестать говорить о том, сколько денег они зарабатывают, и платить".  

Для актеров Уильяма Голдмана и Дэна Гарзы одна из самых страшных составляющих забастовки — это её влияние на город Лос-Анджелес. 

"Многие предприятия зависят от этой отрасли, поэтому закрываются не только кино и телевидение, но и все, что с ними связано", — говорит Голдман.

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