Коренные народы Бразилии требуют справедливости

Группа коренных жителей тропических лесов Амазонки преодолела более 400 километров, чтобы потребовать справедливости и защиты от правительств, собравшихся в бразильском городе Белем. Они обвиняют предприятия горнодобывающей промышленности в разрушении природы и традиционных мест обитания. Главная тема саммита - предотвращения уничтожения джунглей и обновление так называемого Амазонского пакта от 1978 года, чтобы обеспечить баланс между охраной лесов и экономическим развитием.

Группа коренных жителей тропических лесов Амазонки преодолела более 400 километров, чтобы потребовать справедливости и защиты от правительств, собравшихся в бразильском городе Белем. Они обвиняют предприятия горнодобывающей промышленности в разрушении природы и традиционных мест обитания. Главная тема саммита - предотвращения уничтожения джунглей и обновление так называемого Амазонского пакта от 1978 года, чтобы обеспечить баланс между охраной лесов и экономическим развитием.