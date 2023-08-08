Последствия ударов РФ по Покровску

В Покровске Донецкой области завершился осмотр места российских ракетных ударов по жилому району. По данным МВД Украины, 7 человек погибли (пять мирных жителей, спасатель и военный), 88 получили ранения. Повреждены 12 многоэтажных домов, кафе и магазины, здания прокуратуры и пенсионного фонда, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили. В числе пострадавших — более 30 сотрудников Национальной полиции, которые прибыли на помощь после первого удара, а также дети.

В Покровске Донецкой области завершился осмотр места российских ракетных ударов по жилому району. По данным МВД Украины, 7 человек погибли (пять мирных жителей, спасатель и военный), 88 получили ранения. Повреждены 12 многоэтажных домов, кафе и магазины, здания прокуратуры и пенсионного фонда, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили. В числе пострадавших — более 30 сотрудников Национальной полиции, которые прибыли на помощь после первого удара, а также дети.