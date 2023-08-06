Парад лодок на фестивале Pride Amsterdam

Десятки красочно украшенных лодок проплыли по историческим каналам Амстердама, где в субботу завершился шестидневный фестиваль Pride Amsterdam. В этом году в параде лодок приняли участие не только движения по защите прав ЛГБТ, но и представители политических партий, правительства Нидерландов, военных и Олимпийского комитета. Амстердамский прайд проводится с 1996 года и является одним из крупнейших в мире.

Десятки красочно украшенных лодок проплыли по историческим каналам Амстердама, где в субботу завершился шестидневный фестиваль Pride Amsterdam. В этом году в параде лодок приняли участие не только движения по защите прав ЛГБТ, но и представители политических партий, правительства Нидерландов, военных и Олимпийского комитета. Амстердамский прайд проводится с 1996 года и является одним из крупнейших в мире.