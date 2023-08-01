Харьков: дрон-камикадзе врезался в здание общежития ПТУ

В ночь на 1 августа в результате российской атаки дронами-камикадзе пострадало здание общежития профессионально-технического училища в Харькове. По данным местных властей, никто не пострадал, трехэтажное здание частично разрушено. После удара возник пожар на площади 200 кв метров.

В ночь на 1 августа в результате российской атаки дронами-камикадзе пострадало здание общежития профессионально-технического училища в Харькове. По данным местных властей, никто не пострадал, трехэтажное здание частично разрушено. После удара возник пожар на площади 200 кв метров.