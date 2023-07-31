Пекин под водой

В Северном Китае сохраняется режим повышенной опасности - сильные дожди затопили ряд городов, включая Пекин.

На распространенных в интернете видеозаписях видно, как потоки воды смывают автомобили в пекинских районах Фаншань и Фэнтай, расположенных примерно в 70 км от центра китайской столицы.

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в Пекине было приостановлено движение сотен автобусов, нарушена работа метро, отменены десятки авиарейсов.

По сообщениям государственных СМИ, в воскресенье власти Пекина объявили "красную" тревогу в связи с ливнями, а в понедельник повысили ее в связи с наводнениями до самого высокого уровня. Власти предупреждают миллионы людей о необходимости оставаться дома.

Сильные дожди, которые, как предполагается, были вызваны остатками тайфуна "Доксури", обрушившегося на юго-восток Китая в минувшую пятницу, также затронули провинцию Хэбэй и Тяньцзинь.