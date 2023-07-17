В воскресенье вечером на рынке морепродуктов, который находится недалеко от исторического центра Панамы, неизвестный открыл стрельбу.

В этот момент сотни болельщиков наблюдали за игрой панамцев с мексиканцами в финале "Золотого кубка КОНКАКАФ": матч транслировался на большом телеэкране.

Услышав звуки выстрелов, люди в панике начали кричать, бежать и прятаться. Происходящее снималось на видео. Также на кадрах запечатлён момент задержания предполагаемого стрелка полицией. Как сообщают власти, никто не пострадал.

Сборная Панамы в итоге проиграла Мексике со счётом 0:1.