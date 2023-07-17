Острова Мадлен уходят под воду

Песчаные дюны разрушаются, тропы исчезают, скалы отступают, оставляя дома местных жителей без защиты от набегающих волн.

Миллиметр за миллиметром морская вода съедает берега островов Мадлен в заливе Святого Лаврентия. Такие экстремальные погодные явления, как ураганы и штормы, происходят здесь всё чаще. Это усугубляет проблему береговой эрозии.

По официальным данным, береговая линия отодвигается в среднем на полметра в год. В прошлом году её попытались укрепить, выложив вдоль 143 тыс тонн камней на участке протяженностью 800 метров. На такие аварийные работы власти ежегодно тратят миллионы долларов. Но этого недостаточно.

Местные жители (на островах архипелага проживает около 13 тыс человек) опасаются, что в следующий ураган вода попросту смоет их дома, и призывают мировое сообщество к более активным действиям в борьбе с изменением климата.