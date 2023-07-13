ВСУ: женские униформы скоро на передовой?

Военнослужащим-женщинам в ВСУ обычно приходится подгонять мешковатое мужское обмундирование или покупать женскую форму у военнослужащих других стран.

Общественная инициатива Arm Women Now на пожертвования создала и сшила несколько тысяч единиц формы, подходящей для военнослужащих-женщин, и бесплатно передала их солдатам.

И в скором времени новой униформой смогут воспользоваться все женщины-военнослужащие Украины: в настоящее время разработка проходит испытания для внедрения в вооруженные силы.

"Я бы хотела, чтобы все женщины получили такую форму", - сказала основательница проекта Ирина Ныкорак, депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Ее НПО ведет переговоры с Министерством обороны о введении формы в стандартную комплектацию.

На прошлой неделе министерство обороны заявило, что работает над "удовлетворением материальных потребностей военнослужащих-женщин", а заместитель министра обороны Денис Шарапов ознакомился с презентацией потенциальной женской формы от "Arm Women Now".

Шарапов отметил, что "удобная форма - это один из самых важных элементов, ведь наши женщины носят ее каждый день".

Arm Women Now уже обеспечила бесплатным комплектом около 5 тыс. военнослужащих.

Ассортимент предлагаемой ими униформы весьма обширен.

Имеется комплект из черных трусов и бюстгальтера с широкими резинками. Для зимы предлагаются также черные и хаки топы с длинными рукавами и леггинсы, флисовые куртки на молнии и непромокаемые капюшоны. Форменные брюки имеют множество карманов и липучки для регулировки размера на коленях и лодыжках, а талия регулируется в двух местах. "Самые популярные размеры - XS и даже XXS, - сказала Ныкорак агентству AFP.

Женщины, участвующие в войне, не должны беспокоиться о том, что им надеть, подчеркнула она.

"Мне кажется, что если женщина... взяла в руки оружие и защищает свой дом, свою семью и свою страну, то у нее, по крайней мере, должна быть удобная форма". "Во время военных действий женщина не может воевать в мужском нижнем белье".