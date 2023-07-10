Йоханнесбург под снегом

Редкий снегопад засыпал в понедельник Йоханнесбург и другие высоко расположенные районы ЮАР. Метеорологические службы предупредили о возможном закрытии дорог и опасно низких температурах.

Снег укрыл крыши домов и городские сады. Удивленные дети лепили снежки и пытались поймать хлопья языком - некоторые из них никогда раньше снега не видели.

"В последний раз такая погода наблюдалась в 2012 году", - рассказал старший синоптик Южноафриканской метеорологической службы (SAWS) Пуселетсо Мофокенг. По его словам, снег также затронет верхние районы провинций Восточный Кейп и Квазулу-Натал, где, возможно, будут закрыты дороги.

Снег в Йоханнесбурге, расположенном на высоте более 1700 м над уровнем моря, - явление не аномальное, но довольно редкое.

По словам Мофокенга, до 2012 года сильный снегопад был зафиксирован в городе в 1996 году.

Эксперты SAWS предупредили, что низкие температуры представляют опасность для бездомных ЮАР, где бедность по-прежнему широко распространена.

Также ожидается, что бурное море и сильный ветер создадут опасные условия для небольших судов у восточного побережья страны.