Сан-Фермин: первый забег быков в Памплоне

В Памплоне в пятницу прошёл первый забег быков в рамках фестиваля Сан-Фермин этого года. Животных гнали по улицам города около 2 мин. 30 сек. О пострадавших людях не сообщается. Забеги с быками на Сан-Фермин нередко сопровождаются серьёзными травмами и ранениями, в многовековой истории фиесты были и случаи гибели.

В Памплоне в пятницу прошёл первый забег быков в рамках фестиваля Сан-Фермин этого года. Животных гнали по улицам города около 2 мин. 30 сек. О пострадавших людях не сообщается. Забеги с быками на Сан-Фермин нередко сопровождаются серьёзными травмами и ранениями, в многовековой истории фиесты были и случаи гибели. Фестиваль Сан-Фермин продлится до 14 июля.