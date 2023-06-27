Украина активизирует подготовку будущих солдат вблизи российской границы

На фоне взрывов и детонаций будущие украинские солдаты продолжают продвигаться вперед с оружием в руках. Их винтовки заряжены боевыми патронами. Два танка движутся вместе с ними, чтобы захватить так называемые российские позиции.

Это учения в ультрареалистичных условиях на северо-востоке Украины, недалеко от российской границы. В течение последних 6 месяцев в этом районе проводятся военные учения, которые в последние недели участились.

Специальным корреспондентам RTBF в Украине в виде исключения удалось присутствовать на учебных маневрах, тоное место проведения которых держится в секрете.