Солдат: "Я и мои сослуживцы никогда раньше не были на войне. Мы готовимся. Если наш командир скажет, надо идти, мы пойдем (в бой)".
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Украина активизирует подготовку будущих солдат вблизи российской границы

На фоне взрывов и детонаций будущие украинские солдаты продолжают продвигаться вперед с оружием в руках. Их винтовки заряжены боевыми патронами. Два танка движутся вместе с ними, чтобы захватить так называемые российские позиции.

На фоне взрывов и детонаций будущие украинские солдаты продолжают продвигаться вперед с оружием в руках. Их винтовки заряжены боевыми патронами. Два танка движутся вместе с ними, чтобы захватить так называемые российские позиции.

Это учения в ультрареалистичных условиях на северо-востоке Украины, недалеко от российской границы. В течение последних 6 месяцев в этом районе проводятся военные учения, которые в последние недели участились.

Специальным корреспондентам RTBF в Украине в виде исключения удалось присутствовать на учебных маневрах, тоное место проведения которых держится в секрете.

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