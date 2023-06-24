ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники контролируют все военные и административные объекты города.

Среди них — штабе Южного федерального округа, где располагается ставка Объединенной группировки войск, то есть центр управления "спецоперацией". О захвате ЧВК "Вагнер" штаба можно говорить с относительной уверенностью, так как именно там было снято видео встречи Евгения Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба Владимиром Алексеевым, в ходе которой основатель ЧВК заявил высокопоставленным представителям военного ведомства, что с ним нужно разговаривать "на вы" и что он "спасает Россию".

Основные события происходят как раз около штаба Южного федерального округа в центре Ростова-на-Дону. Там же днем в субботу прогремел взрыв.

На соседних улицах ездят танки и ходят вооруженные боевики ЧВК "Вагнер". С ними фотографируются местные жители.

Женщина фотографируется у танка с надписью "Сибирь". Ростов-на-Дону, Россия. 24 июня 2023. AP Photo

Власти призвали жителей не выходить из дома без особой нужды.

Ростовчане в панике скупают продукты и предметы первой необходимости в супермаркетах.

Все рейсы с главного автовокзала Ростова-на-Дону отменены. На железнодорожном вокзале собрались толпы людей, которые пытаются уехать из города.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мятеж Пригожина "гнусным предательством" и "ножом в спину". Кроме того, он заявил, что "полностью поддерживает каждое слово" из обращения президента РФ Владимира Путина и что чеченские военные уже выехали из республики и направляются в сторону Ростова-на-Дону.