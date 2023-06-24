Разрушительные последствия падения обломков сбитой российской ракеты в Киеве

Больше двух десятков крылатых ракет были перехвачены украинскими ПВО этой ночью в небе над Киевом. Российские войска подвергли столицу массированному обстрелу. Обломки снаряда попали в 24-этажный жилой дом в Соломенском районе. На верхних этажах здания началось возгорание. Погибли три человека, 11 - пострадали. Пожар смогли потушить только утром. Как сообщают власти города, под завалами еще могут находиться люди.

Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В центре Днепра "полностью разрушены несколько домов. Образовалась огромная воронка из-за взрыва", - заявили в администрации. Ракетным ударам подверглись Кривой Рог, Николаев, Винница. Взрывы были слышны в Харькове.