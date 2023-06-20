Миллионы мормонских сверчков заполонили город Элко в США

Город Элко в американском штате Невада заполонили гигантские мормонские сверчки. Их миллионы: они не летают, а перемещаются бегом или прыжками, создавая "ковер" на дорогах и полях.

Эти насекомые не кусаются, зато поедают траву, кусты и посадки. Из-за сотен раздавленных трупов дороги региона становятся скользкими, что может стать причиной аварий.

Кроме того, они облепляют дома: местным жителям приходится избавляться от них с помощью пылесосов, шлангов с сильным напором воды и раствором отбеливателя и других химикатов. Люди устанавливают вокруг своих участков пластиковые ограды, так как сверчки не могут карабкаться по гладким поверхностям.

После гибели мормонские сверчки — точнее кузнечики (этот вид назвали некорректно из-за того, что звуки, которые издают самцы, больше похожи на стрекотание сверчков) — поедают друг друга, а их останки неприятно пахнут.

Биологи отмечают, что причина нашествия сверчков — засуха, и ожидают, что оно продлится от 5 до 21 года и вызовет серьезные экономические потери.

Первое нашествие мормонских сверчков, которое и дало им название, произошло в начале XIX века, когда эти насекомые уничтожили поля мормонских поселенцев в соседнем с Невадой штате Юта.