Перу: в стране инков вновь сплели веревочный мост — это делают каждый год

Каждый год, в июне, жители региона Куско в Перу — столицы империи инков — плетут новый веревочный мост и перебрасывают его через реку Апуримак. Старый при этом демонтируется.

Этот мост называется Кесвачака, и он плетется из растительного волокна койя, растущего в Андах. 600 лет назад мост был частью транспортной системы, связывающей самые важные города инков.

В 2013 году он был включен в список нематериальных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Традиция ежегодного плетения моста передается из поколения в поколение. В течение нескольких недель четыре деревни в провинции Канас готовят материалы для восстановления дороги длиной в 29 метров и шириной в 1,20 метра.

Боги "накажут нас, если мы не отремонтируем мост. С нами что-то случится. Мы никогда не сможем забыть мост", — говорит 54-летний фермер из общины Уинчири Эмператрис Аризапана.

Сначала женщины в разноцветных юбках срезают койя серпами, а позже делают из этого растения пучки, вымачивают их в колодце и давят камнями. Затем полученные веревки берут мужчины и на своих плечах несут к месту, где висит старый мост.

Его разрушают, и конструкция падает в реку Апуримак. В течение трех дней мужчины доплетают новый мост, и Кесвачка возрождается.