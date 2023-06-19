Болельщики поприветствовали регбистов из "Стад Тулузен" после победы

Игроки в регби из команды "Стад Тулузен", которые выиграли чемпионат Франции Топ-14 в 22-й раз в истории клуба, прибыли на площадь Капитолия в Тулузе, где их встретили болельщики.

Накануне команда "Стад Тулузен" обыграла "Ля-Рошель" со счетом 29-26. Полузащитник сборной Франции Ромен Нтамак забил гол в конце матча после того, как то же самое сделал центр сборной Аргентины Сантьяго Чокобарес.

Теперь игроки планируют сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который начнется 8 сентября. Предварительный состав сборной Франции будет объявлен в среду.

"Сейчас мы будем наслаждаться, мы завоевали право делать это в течение нескольких дней", — сказал Ромен Нтамак журналистам после победы.