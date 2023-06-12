Борьба за песок

Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях во французском Нанте, откликнувшись на призывы экологических организаций осудить эксплуатацию песка в промышленных целях.

Процессии, в которых были задействованы сотни велосипедов и десятки тракторов, направились из окрестностей к центру города. Перед больницей Нантского университета они слились с еще одной группой протестующих, которая выступала против строительства новой университетской больницы на Иль-де-Нант. Оттуда манифестанты прошли маршем к мэрии, где засыпали входную дверь здания смесью соломы и земли. Хотя в целом акция прошла спокойно.

"Это символический способ отметить, что пришло время перейти к экологическому строительству и реконструкции, а не к постоянному разрушению и восстановлению ради исключительной выгоды бетонной промышленности", - пояснили организаторы в пресс-релизе.

Экоактивисты говорят, что уже этим летом Франция столкнется с серьезной засухой, поэтому "нельзя продолжать иссушать наши почвы".

Отправной точкой одной из процессий стала коммуна Сен-Коломбан, где расположены песчаные карьеры, разработка которых, по словам организаторов акции, "уродует ландшафт, уничтожает бокаж и глубоко влияет на уровень грунтовых вод".