Каховское водохранилище сократилось в четыре раза после прорыва ГЭС

Спустя шесть дней после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области уровень воды опустился ниже 3,3 м. Государственные службы отмечают, что этот показатель снижается постепенно, однако 46 городов, посёлков и сёл по-прежнему оставались под водой в понедельник утром. В пострадавших района продолжается спасательная операция. С подконтрольных Украине территорий эвакуировали, по официальным данным, более 2700 человек.

В Каховском водохранилище тем временем ищут новые способы измерения уровня воды: оно обмелело на 72%, – сообщает министерство природных ресурсов Украины. Никопольский гидропост в этих условиях уже не может передавать корректные данные об объёме водоёма.