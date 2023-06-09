"Жёлтая утка" как символ протеста

Спустя десять лет после того, как гигантская надувная жёлтая утка покорила толпы в Гонконге, художественная инсталляция вернулась в городскую гавань Виктория в пятницу в рамках двойной выставки.

Скульптуры-близнецы высотой 18 метров нидерландского художника Флорентиана Хофмана являются частью серии "Резиновые уточки", которая появилась в крупных городах с момента ее дебюта в 2007 году.

Причудливое произведение искусства ранее попало в заголовки газет Гонконга из-за того, что оно привлекло огромную аудиторию и случайно сдулось, в том числе когда оно уменьшилось до плоского диска рядом с паромным причалом в 2013 году.

Хофман пошутил, что после штормовой погоды в начале пятницы перед тем, как их выпустили на воду, две утки "приняли ванну сегодня утром".

"В мире, где мы пострадали от пандемии, войн и политических ситуаций, я думаю, что настал момент вернуть двойную удачу", — сказал он.

Отправившись в плавание перед знаменитым выставочным и конференц-центром Гонконга, могучие утки прошли через гавань, прежде чем остановиться, возле штаб-квартиры городского правительства.

Офисные работники прогуливались во время обеденных перерывов, чтобы сделать селфи, в то время как другие несли воздушные шары с желтыми утками, чтобы отпраздновать заселение солнечного дуэта.

В Китае, где широко распространена интернет-цензура, власти в 2013 году заблокировали выдачу данных по запросу "желтая резиновая утка", когда в Сети появился обработанный снимок "Неизвестный бунтарь", сделанный в 1989 году на площади Тяньаньмэнь, где во время подавления демонстрации студентов погибли сотни людей. На этом обработанном снимке вместо танков на демонстрантов двигались несколько жёлтых уток. В них узнали работу нидерландского художника Флорентина Хофмана, известного своими гигантскими скульптурами, в том числе и надувными желтыми птицами. Последние с 2007 года появлялись во многих городах Китая, в США, Вьетнаме, Австралии и других странах.