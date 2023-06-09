Фестиваль танцующих дьяволов в Венесуэле

Сотни людей посещают фестиваль Танцующих дьяволов Яр в венесуэльском городе Сан-Франциско-де-Яре, который является частью празднования Тела и Крови Христовых - Корпус Кристи. Праздник имеет 247-летнюю традицию.

По этому случаю жители некоторых районов Венесуэлы - штатов Арагуа, Кохедос, Карабобо, Гуарико, Варгас и Миранда - одеваются в наряды обитателей преисподней. Облик этих демонов напоминает потусторонних персонажей африканских и индейских легенд.

Организаторами шествия в Сан-Франсиско-де-Яре выступают 11 братств – гильдий религиозных активистов из разных городов Венесуэлы, хранящих народные обычаи почитания тела и крови Христовой. Каждое братство носит свои пределённые маски, среди них также соблюдается строгая иерархия в очерёдности появления.

Танцуя, они проходят до ворот главной городской церкви, где проходит торжественная месса. У входа "дьяволы" они разыгрывают театрализованное представление, символизирующее борьбу сил Света и Тьмы. В финале "демоны" признают своё поражение и склоняются перед Святыми Дарами, после чего получают благословление священника.

В 2012 году ЮНЕСКО включила фестиваль Танцующих дьяволов Яр в список объектов Нематериального наследия человечества.