Макрон и Маттарелла на экскурсии в Лувре

Эммануэль Макрон принимает во французской столице своего итальянского коллегу Серджио Маттареллу. В среду лидеры двух стран отправились в Лувр на открытие выставки "Неаполь в Париже". Она включает десятки шедевров эпохи итальянского Возрождения из коллекции музея, а также картины, предоставленные неапольским Музеем Каподимонте.

Любуясь "Моной лизой" Да Винчи и "Бичеванием Христа" Караваджо, политики сошлись во мнении о том, что экспозиция "символизирует крепкую историческую связь Италии и Франции".

Как сообщается, вслед за Матареллой с официальным визитом в Париж прибудет глава нового итальянского правительства Джорджа Мелони. Это, как предполагают СМИ, произойдёт в конце июня.