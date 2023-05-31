На улицах многоэтажного Манхеттена закат можно увидеть лишь два раза в году

Даже закат солнца в нью-йоркском районе Манхэттен становится поводом для появления многочисленных любительских фотографий.

Народ собирается на улицах Нью-Йорка, чтобы наблюдать за феноменом, который здесь прозвали "Манхэттенхендж": дважды в год солнце садится в чёткой гармонии с решеткой Манхэттенских улиц и авеню.

"Всё дело здесь не в магии, а в величии зрелища, - считает астрофизик Нил деГрасс Тайсон, который и придумал термин "Манхэттенхендж". - Ведь в этот момент Нью-Йорк словно обрамляет закат!"