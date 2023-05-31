В Харькове похоронен один из погибших в Еленовке бойцов полка "Азов"

Во вторник на харьковском кладбище был похоронен участник полка "Азов" Владислав Шеломиенко. Он погиб в возрасте 62 лет во время обстрела колонии в Еленовке в июле 2022 года. Этот поселок находится под контролем пророссийских сил ДНР с 2014 года.

Во время ракетного удара по Еленовке погибли 53 украинских военнопленных. Россия и Украина в то время обвиняли в нападении друг друга. Еще 75 узников были ранены.

Тело Шеломиенко было возвращено в ходе одного из обменов с Россией прошлой осенью, но потребовалось 10 месяцев для проведения анализа ДНК, прежде чем родственники смогли похоронить своего близкого.

Родственники других жертв нападения в Еленовке присутствовали на похоронах, чтобы поддержать семью.

Свои соболезнования выразил и бывший сокамерник, который в день трагедии в Еленовке находился в одном из соседних бараков.

Похоронили Шеломиенко на Аллее славы, которая с начала вторжения России в Украину выросла более чем в десять раз. До 24 февраля 2022 года на аллее было всего два ряда захоронений. Сегодня здесь более 20 рядов могил.