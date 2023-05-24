Игра со светом: Прага приглашает в гелерею Lumia

Новый пражский "Музей света" демонстрирует передовой видеомэппинг, световые иллюзии и интерактивные проекции. Музей, открытый в конце 2022 года в историческом центре Праги, занимает площадь 850 квадратных метров.

Для создания уникальных проекций в команду объединились пять художников. Посетители в восторге. Они, например, сами могут изменить цвет песка в песочнице.

Художник Филип Фекс вынашивал эту идею 15 лет, и в конце концов, вложил в проект собственные деньги. Он говорит, что галерея будет меняться по мере появления новых экспозиций.