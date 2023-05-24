Битва за Бахмут еще не закончена - украинские танкисты

Высшее военное руководство Украины настаивает на том, что изнурительная битва за Бахмут, которая длится уже 9 месяцев, еще не закончена, несмотря на заявления России о захвате города.

Украинские войска добились незначительного прогресса в борьбе с российскими силами, заявила во вторник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские военные все еще контролируют юго-западные окраины города, а в пригородах, на российских флангах, продолжаются бои.

Маляр утверждает, что россияне не смогли окружить Бахмут и потеряли часть высот вокруг города, добавляя, что присутствие украинских войск в пригородах "значительно осложняет жизнь противника".

"Мы дома и нам хорошо"

Спутниковые снимки Бахмута, опубликованные несколько дней назад, показали, что инфраструктура, жилые дома и здания превратились в руины в результате непрерывных артиллерийских обстрелов.

Адам, командир украинской танковой бригады, развернутой в районе оборонительных линий в Часовом Яре, говорит, что русские не "взяли" Бахмут, а "уничтожили" его.

Евгений "Адам" Межевикин, украинский командир: "Они уничтожили Бахмут. Они его не взяли. Часть его - это серая зона, а другая часть, дорога на Бахмут из Константиновки, - это зона боевых действий".

Хотя Украина сейчас контролирует лишь небольшую часть города, Киев утверждает, что его войска выполнили важную задачу в стратегии истощения российских сил и будут продолжать борьбу.

"Мы дома, это нашим "гостям" сложно, а мы дома и нам хорошо", - говорит командир украинской танковой роты Игорь "Полтава".

В ходе сражения за Бахмут с обеих сторон погибли десятки тысяч бойцов.

В последние недели украинские войска добились значительных успехов вблизи стратегических дорог, проходящих через окрестности, оттесняя противника на северный и южный фланги с целью окружения боевиков ЧВК "Вагнер" в городе.

"Существует план освобождения каждого города, каждой деревни, которые сейчас оккупированы. Но сейчас нам нужно не штурмовать Бахмут, а окружить его с флангов и блокировать", - объясняет "Адам".

Для Украины важными факторами стали большие потери и снижение морального духа противника на небольшом участке 1500-километровой линии фронта в преддверии контрнаступления, которое Киев готовит через 15 месяцев после начала войны.