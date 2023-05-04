Макрона снова встретили звоном кастрюль

Государство инвестирует дополнительно "один миллиард евро в год" в профессиональные средние школы. Об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Сент в департаменте Приморская Шаранта. Ранее Макрон сделал реформу этих учреждений "национальным делом".

Однако заявления главы государства прошли не слишком замеченными на фоне очередной акции протеста, которые сопровождают каждый его визит по стране. Несколько сотен собравшихся в Сенте по призыву профсоюзов манифестантов уже по традиции встретили приезд Макрона звоном кастрюль и требованием его отставки.