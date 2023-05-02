Испания: религиозная процессия с мольбой о дожде

"Да поможет нам Господь и спасет нас от этой засухи" - с таким воззванием к Всевышнему прихожане церкви города Хаэн на юге Испании приняли участие в религиозной процессии "El Abuelo".

Температура в этих местах уже в апреле превышала 30 градусов, и отчаявшиеся люди решили обратиться за помощью к Богу и попросить дождя, так как водохранилища страны истощаются.

В континентальной Испании и Португалии побиты апрельские температурные рекорды - столь ранней жары даже в этих южных странах еще не было.

По данным местной епархии, последняя процессия "El Abuelo" в Хаэне с мольбой о дожде была проведена в 1949 году.