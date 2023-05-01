Воздушные шары в Индонезии и экстремальный серфинг в Амазонии

Небо города Уонособо на индонезийском острове Ява наполняется разноцветными воздушными шарами: десятки самодельных воздушных шаров летают во время многодневного фестиваля Ansor Kertek.

Фестиваль связан с традицией празднования окончания Рамадана - Ид аль-Фитр. Его организаторы не раз подвергались критике со стороны авиационного сообщества, поскольку воздушные шары часто улетали в бесконтрольный полёт, представляя опасность для коммерческих рейсов.

Между тем, на другом конце Земли отважные серферы-экстремалы скользят по волне "Поророку", одной из самых сложных в мире - на реке Меарим в бразильской Амазонии. "Поророка" означает "великий рев" на языке коренного народа тупи-гуарани, - это явление, которое происходит дважды в год, когда океанские воды Атлантики встречаются с течениями амазонских рек во время прилива и толкают их в противоположные стороны.

В Арари, городе с населением 30 000 человек в штате Мараньяо (северо-восточная Бразилия), волна пресной воды обычно появляется в марте и сентябре, в дни полнолуния и новолуния, в виде тёмной жижи высотой до четырех метров, которая дважды в день прокатывается по реке Меарим.