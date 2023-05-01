Родео заключённых в Луизиане - шанс отличиться и заработать

Пока ЧВК предлагают заключенным в России способ выйти на свободу, заключённым в США дают шанс поучаствовать в ежегодном родео в штате Луизиана. Это крупнейшее мероприятие такого рода в США и уже по традаиции родео проводят с 1965 года.

Участие заключённых в зрелище неоднократно критиковали за жестокость, сравнивая с гладиаторскими боями в Древнем Риме. Но участие в родео абсолютно добровольное, хотя победителям некоторых испытаний предлагают денежное вознаграждение до 500 долларов.

Заработанные на продаже билетов и хотдогов деньги (более 450 тысяч долларов) идут на поддержание программ религиозного образования в Государственной тюрьме штата Луизиана, известной также как "Алькатрас американского Юга".