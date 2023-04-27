Президент Южной Кореи спел в Белом доме

От обсуждения угрозы ядерной войны до исполнения любимого хита: визит президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в Белый дом закончился на высокой ноте - под бурные аплодисменты он исполнил песню Дона Маклина American Pie ("Американский пирог").

Поговорив о ядерном сдерживании и КНДР, Юн и Джо Байден перешли к приятному. В резиденции американского президента в честь южнокорейского гостя был дан государственный ужин.

Юн Сук Ёль, который известен у себя на родине как любитель караоке, поделился своей любовью к американской музыке.

"Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, - сказал Байден Юну, вытащив его на сцену в конце вечера, чтобы послушать классическую композицию в исполнении профессиональных певцов. - И мы хотели бы услышать, как вы ее поете".

"Да, это правда, - признался 62-летний Юн, сказав, что песня Дона Маклина, выпущенная в 1971 году, нравилась ему еще в школе. - Я спою один куплет для всех сторонников и спонсоров прочного корейско-американского альянса".

В Сеул Юн вернется не с пустыми руками - на память ему вручили гитару с автографом автора знаменитой песни.